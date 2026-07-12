ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
530
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз та королева Камілла прийняли в Гайгроув-Гаусі принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми

Король Чарльз вперше за чотири роки побачився зі своїми онуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз, Меган та Гаррі

Король Чарльз, Меган та Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл таки приїхала до Британії разом із дітьми, приєднавшись до свого чоловіка принца Гаррі. Західна преса повідомляє, що родина зустрілася з королем Чарльзом у його маєтку Гайгроув-Гаусі.

Букінгемський палац підтвердив у п'ятницю, 10 липня, що король Чарльз та королева Камілла приймали того ж дня принца Гаррі, Меган Маркл та двох дітей пари. Зустріч відбулася у Гайгроув-Гаусі, приватній заміській резиденції монарха у Глостерширі.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Фотосесію та інші подробиці публікувати не планують, оскільки це була приватна сімейна зустріч.

Видання People пише, що Меган та діти прилетіли на зустріч із відпустки в Європі. Це була перша особиста зустріч семирічного принца Арчі, п'ятирічної принцеси Лілібет та їхнього 77-річного дідуся за чотири роки.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Арчі та Лілі виховуються у Каліфорнії, куди герцог та герцогиня Сассекські переїхали після того, як 2020 року відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини. Востаннє діти були на батьківщині свого батька у червні 2022 року. Тоді діти приєдналися до батьків, які вирушили на урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети II, але Арчі та Лілі не з'являлися на жодних публічних заходах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
530
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie