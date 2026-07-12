Король Чарльз та королева Камілла прийняли в Гайгроув-Гаусі принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми

Король Чарльз, Меган та Гаррі / © Associated Press

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Меган Маркл таки приїхала до Британії разом із дітьми, приєднавшись до свого чоловіка принца Гаррі. Західна преса повідомляє, що родина зустрілася з королем Чарльзом у його маєтку Гайгроув-Гаусі.

Букінгемський палац підтвердив у п'ятницю, 10 липня, що король Чарльз та королева Камілла приймали того ж дня принца Гаррі, Меган Маркл та двох дітей пари. Зустріч відбулася у Гайгроув-Гаусі, приватній заміській резиденції монарха у Глостерширі.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Фотосесію та інші подробиці публікувати не планують, оскільки це була приватна сімейна зустріч.

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Видання People пише, що Меган та діти прилетіли на зустріч із відпустки в Європі. Це була перша особиста зустріч семирічного принца Арчі, п'ятирічної принцеси Лілібет та їхнього 77-річного дідуся за чотири роки.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Арчі та Лілі виховуються у Каліфорнії, куди герцог та герцогиня Сассекські переїхали після того, як 2020 року відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини. Востаннє діти були на батьківщині свого батька у червні 2022 року. Тоді діти приєдналися до батьків, які вирушили на урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети II, але Арчі та Лілі не з'являлися на жодних публічних заходах.

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