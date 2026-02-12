Король Чарльз та королева Камілла у стриманих образах з'явилися на прийомі у Віндзорі

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Їхні королівські Величності були присутні на прийомі, присвяченому роботі платних і безкоштовних осіб, які здійснюють догляд за хворими та старими. Ця робота надихає і король з королевою вирішили подякувати таким працівникам під час заходу.

Королева Камілла була одягнена в чорне пальто з глибоким V-подібним вирізом, у неї на грудях блищала брошка у вигляді серця і на шиї був перлинний чокер із чотирьох ниток перлів та перлинні сережки-висячки. Зачіска у королеви була класичною, а макіяж відповідав образу.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз одягнув синій класичний костюм, який поєднував із білою сорочкою та краваткою.

Нагадаємо, нещодавно у королівському Instagram показали кадри з документального фільму про короля, який називається «У пошуках гармонії: бачення короля». Фільм уже вийшов на Prime Video, а ролику поділилися дуже милим відео з дитинства Чарльза та його сестри принцеси Анни.