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Король Чарльз та королева Камілла в розкішних мантіях очолили службу Ордену Підв'язки
Король Чарльз та королева Камілла очолюють сьогодні службу Ордену Підв'язки. Це щорічний парад, що проводиться у Віндзорі, заснований королем Едуардом III 1348 року.
У рамках заходу високопоставлені члени королівської родини відвідують службу у каплиці Святого Георгія, беруть участь у процесії територією замку, а потім повертаються до Віндзорського замку у кінних екіпажах.
Перед цим у замку проходить приватна церемонія посвяти та обід. Як найстарший лицарський орден у Великій Британії, він має безліч правил, що визначають, хто і коли може бути прийнятий в орден, пише express.
Це один із найнезвичайніших королівських заходів, завдяки унікальним синім мантіям і капелюхам, прикрашеним страусиним пір'ям. День Підв'язки проходить того ж тижня, що й Королівські кінні перегони в Аскоті, які стартують завтра, а це означає, що члени королівської родини мають дуже насичений день.
Сьогодні на церемонії Ордену Підв'язки з'явилися також принцеса Уельська Кетрін та герцогиня Единбурзька Софі. Вони сяяли в розкішних аутфітах перед публікою.