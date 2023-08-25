Король Чарльз та королева Камілла їдуть до Франції: що відомо про новий тур

Король Чарльз III та королева Камілла вже визначилися з датами своєї поїздки до Франції, яка раніше була скасована через протести в країні.

Букінгемський палац оголосив у четвер, що король і королева планують здійснити державний візит до країни у вересні, через шість місяців після того, як вони спочатку планували відвідати Францію в рамках першого закордонного туру за правління короля.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Відомо, що королівське подружжя відвідає Париж і Бордо на три дні від 20 по 22 вересня, щоб відсвяткувати "загальну історію, культуру та цінності" Великої Британії та Франції.

Ця поїздка ознаменує 35-й офіційний візит Чарльза до Франції і стане дев'ятою для його дружини Камілли. Нагадаємо, спочатку Чарльз і Камілла планували здійснити державний візит до країни у березні 2023 року, проте вирішили її відкласти через хвилю жорстоких заворушень, що прокотилися Францією у той час. Французи тоді протестували проти плану президента Макрона щодо підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. У французькій столиці було заарештовано сотні людей за підпали сміття на вулицях Парижа.

Королева Камілла, король Чарльз та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зараз Чарльз і Камілла перебувають у Шотландії, у замку Балморал, де зазвичай любила проводити літо покійна королева Єлизавета II.

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