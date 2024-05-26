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Король Чарльз та королева Камілла змушені відмовитися від улюбленої традиції

Король Чарльз та королева Камілла змушені відмовитися від улюбленої традиції

Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / Фото: Associated Press

Йдеться про їхній маєток Кларенс-гаус, де живуть монарх та його дружина, які все ще не можуть відчинити свої двері для відвідувачів.

Повідомляється, що маєток зачинив свої двері для широкого загалу ще 2019 року і вони продовжували бути зачининими під час пандемії коронавірусу. Ця основна лондонська резиденція пари зазнає нестачі персоналу і цього літа буде зачинена для відвідувачів.

Чарльз, ще будучи принцом Уельським, переїхав до Кларенс-гауса 2003 року. Зазвичай двері цього палацу були відчинені для публіки у серпні, пише express.co.uk. Але цього року туристи знову не матимуть змоги відвідати екскурсії у палаці.

"Ми втратили багато досвідчених співробітників, які могли б проводити екскурсії", — сказала прессекретарка фонду Чарльза Royal Collection Trust.

Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / © Associated Press
Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / Фото: Associated Press

Під час карантину через Covid Кларенс-гаус довелося скоротити бюджет і 150 співробітників було звільнено. Директор Асоціації провідних туристичних визначних пам'яток Бернард Доног'ю розповів про складність набору нових співробітників і про те, що це було набагато складніше, ніж очікувалося.

Королівська резиденція Кларенс-гаус у центрі Лондона / © Getty Images
Королівська резиденція Кларенс-гаус у центрі Лондона / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз відчиняє для відвідувачів двері замку Балморал, де померла королева Єлизавета II.

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