Король Чарльз тепло привітав поцілунком свою невістку принцесу Кейт на заході в Лондоні

Члени британської королівської родини зібралися сьогодні у Вестмінстерському соборі, щоб попрощатися з герцогинею Кентською Кетрін.

Король Чарльз та принцеса Кейт

Король Чарльз і принцеса Кейт / © Getty Images

Дружина принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II, померла 4 вересня і сьогодні буде похована у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Похорон герцогині відвідало багато її королівських родичів, серед них був король Чарльз III, який приїхав без дружини Камілли (вона скасувала візит в останній момент), принц і принцеса Уельські, принцеса Анна, Сара Йоркська та принц Ендрю та інші члени родини.

Король Чарльз і принцеса Кейт / © Getty Images

Король Чарльз і принцеса Кейт / © Getty Images

Фотографам вдалося заскочити момент, коли монарх привітав свою невістку Кейт теплим поцілунком у щоку, коли вони зустрілися на виході біля собору.

Король був у чорному фраку, як і його син принц Вільям, а принцеса Уельська прибула на месу до собору в чорному пальті з бантом від Catherine Walker та з перлиним чокером на шиї, які носила на похороні принца Філіпа 2021 року.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

