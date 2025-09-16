Король Чарльз тепло привітав поцілунком свою невістку принцесу Кейт на заході в Лондоні

Король Чарльз і принцеса Кейт / © Getty Images

Дружина принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II, померла 4 вересня і сьогодні буде похована у Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі.

Похорон герцогині відвідало багато її королівських родичів, серед них був король Чарльз III, який приїхав без дружини Камілли (вона скасувала візит в останній момент), принц і принцеса Уельські, принцеса Анна, Сара Йоркська та принц Ендрю та інші члени родини.

Фотографам вдалося заскочити момент, коли монарх привітав свою невістку Кейт теплим поцілунком у щоку, коли вони зустрілися на виході біля собору.

Король був у чорному фраку, як і його син принц Вільям, а принцеса Уельська прибула на месу до собору в чорному пальті з бантом від Catherine Walker та з перлиним чокером на шиї, які носила на похороні принца Філіпа 2021 року.