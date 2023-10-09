Король Чарльз "тонко карає" принца Гаррі за розлад у сім'ї

Витівки принца Гаррі та його дружини Меган Маркл могли коштувати Чарльзу ІІІ монархії. Експерти переконані, що таке не вибачають.

Деякі з них відкрито говорять про те, що Чарльз не має наміру спілкуватися з молодшим сином особисто і таким чином тонко його карає.

Як пише Daily Mail, король ухвалив рішення спілкуватися з сином тепер тільки через радників, тобто принцу Гаррі слід призначити зустріч офіційно, щоб її внесли в розклад монарха і тільки після того, як її підтвердять радники, син може розраховувати на зустріч із батьком. Ймовірно, такий підхід дуже ранить Гаррі, який і так пережив дуже багато душевних травм, включаючи смерть матері принцеси Діани.

Королівський письменник Дункан Ларкомб розповів виданню The Sun: "Схоже, що підхід короля Чарльза до Гаррі зараз звичайний: "якщо ви хочете бачити мене, вам потрібно призначити зустріч".

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королівський експерт заявив, що король все ще засмучений заявами герцога Сассекського, зробленими в його мемуарах "Запасний", і особливо тими, що стосуються королеви Камілли. У книжці Гаррі назвав її "небезпечною" і "лиходійкою".

Також повідомляється, що принц Вільям, старший брат Гаррі, "повний жалю" через те, що його стосунки з братом "безповоротно зіпсовані", заявив королівський експерт. І хоча його дружина Кейт все ж таки не залишає спроб помирити братів, навряд чи їхні стосунки вже колись стануть такими, якими були раніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II не прийшла на весілля Чарльза та Камілли 2005 року.

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