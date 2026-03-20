Король Чарльз тримав за руку президента Нігерії під час їхньої офіційної зустрічі: що це означає

Президент Нігерії і король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Монарх тепло привітав президента Нігерії Болу Ахмеда Тінубу у Великій Британії, і цей момент продемонстрував їхній тісний зв’язок.

Під час офіційної церемонії привітання в межах державного візиту до Віндзорського замку в середу, 18 березня, 77-річний Чарльз і 73-річний президент кілька разів трималися за руки.

Президент Нігерії і король Чарльз / © Associated Press

Як видно на фото, король спочатку простягнув руку президенту Тінубу, а потім вони продовжували триматися за руки, прямуючи всередину Віндзорського замку.

Реклама

Поява такого нетипового жесту стала відходом від звичайного протоколу під час державних візитів. Однак тримання за руки між чоловіками є в Нігерії звичною ознакою дружби та поваги.

Експерт з мови тіла Інбаал Гонігман розповів журналу Hello! про те, що сталося: «Те, що два лідери тримаються за руки, безумовно, незвично, оскільки британських чоловіків зазвичай не побачиш, коли вони тримаються за руки. Однак у нігерійській культурі цілком нормально, коли чоловіки йдуть близько один до одного і навіть тримаються за руки. Король — людина, яка багато подорожувала і має багату культурну спадщину, тож якби президентові з люб’язністю простягли руку, він зрозумів би, що наміри добрі».

Тінубу — мусульманин, і він дотримувався посту Рамадан, який наказує утримання від їжі та пиття від світанку до заходу сонця. Оскільки ті, хто постують, можуть відчувати втому, цей жест був також сприйнятий як прояв уваги і тихої підтримки з боку монарха.

У той час як гості, які приїжджають з державними візитами до Великої Британії, зазвичай сідають за обід після офіційної церемонії привітання, король Чарльз і президент Тінубу натомість використали цей час для приватної зустрічі. Тим часом королева Камілла та перша леді Олуремі Тінубу, яка не є мусульманкою, пообідали разом.

Реклама

Перша леді Нігерії та королева Камілла / © Associated Press

У середу ввечері президент Нігерії таємно перервав пост перед вечерею на державному бенкеті у Віндзорському замку.