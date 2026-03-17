Суспільство
296
1 хв

Король Чарльз в елегантному синьому костюмі зустрівся з президентом Зеленським у Букінгемському палаці

Король Чарльз ІІІ дав аудієнцію президентові України Володимиру Зеленському.

Володимир Зеленський та король Чарльз

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Їхня зустріч відбулася сьогодні в Букінгемському палаці в Лондоні. Президент України прибув до Лондона, де виступить у парламенті та проведе низку важливих зустрічей із союзниками.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Монарх прибув на аудієнцію до палацу у синьому картатому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та одну зі своїх улюблених краваток, а в його нагрудній кишені піджака була хустка. Також король взув шкіряні туфлі, ідеально начищені.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Він міцно потис руку президентові Зеленському, який приїхав на зустріч у чорному піджаку, сорочці та штанях такого самого кольору, а взутий у черевики. Образ президента був максимально наближений до класичного штанного костюма, але він, як і раніше, не одягає той самий костюм, який обіцяв одягнути після завершення війни.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз носить обручку не на тому пальці, як і президент Зеленський. На фотографіях із сьогоднішньої зустрічі це також можна побачити.

