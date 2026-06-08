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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Король Чарльз у фраку, а Камілла у пальті кольору вершкового масла: монарша пара відвідала дербі

Королю Чарльзу та королеві Каміллі довелося пропустити весільний прийом Пітера та Гаррієт Філліпсів у зв'язку з іншим важливим заходом у їхньому календарі цього дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Їхні Величності були присутні на другому дні перегонів у рамках фестивалю Епсом Дербі у графстві Суррей, на півдні Англії.

6 червня вдень король і королева були помічені разом з королівською сім'єю на весіллі Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг, але після церемонії вінчання молодята і гості вирушили на бенкет до маєтку принцеси Анни, Гаткомб-Парк, а Чарльз і Камілла були змушені пропустити цей захід.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Монарха та його дружину гелікоптером доставили на іподром Епсом-Даунс. Королівська пара явно поспішала на перегони, тому вважала за краще не міняти ті вбрання, в яких вони з'явилися на весіллі.

На Каміллі було пальто ніжного кольору вершкового масла від Anna Valentine, капелюх від Philip Treacy, в руках сумка Lady Dior, а на зап'ясті браслет Alhambra Heart з 18-каратного рожевого золота з карнеліаном від Van Cleef Arpels. Також цього дня королева носила дві квіткові брошки із 18-каратного жовтого та білого золота з діамантами від Van Сleef Arpels.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз мав елегантний вигляд у своєму костюмі-смокінгу, який він носив із білою сорочкою, жилеткою кольору вершкового масла та сірою краваткою у принт. Монарх також носив на краватці шпильку Королівської артилерії на згадку про молодшого сержанта-бомбардира Сіару Салліван. Сіара, на жаль, загинула внаслідок падіння з коня на Королівському кінному шоу у Віндзорі минулого місяця.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Дербі — велика подія у королівському календарі, яка завжди проводиться у першу суботу червня. Покійна королева була палкою шанувальницею цієї події, і пропустила його лише двічі за 70 років свого правління.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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