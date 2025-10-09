- Дата публікації
Король Чарльз у кілті, а його дружина Камілла — улюбленому костюмі: монарша пара з’явилася на публіці
Королівське подружжя відвідало Альберт-гол у Баллатері, де село відзначало 150-річчя своєї історичної пам’ятки.
Королівське подружжя відвідало Альберт-гол, щоб відзначити 150-річчя будівництва. Під час візиту їм було представлено прем’єру нової скрипкової мелодії, написаної спеціально для цього випадку місцевим музикантом доктором Полом Андерсоном.
Королева Камілла з’явилася на зустрічі у вже добре знайомому образі. Вона одягла короткий брудно-зелений короткий жакет Roy Allen з підкладкою з тартану і червону спідницю, в руках вона тримала маленьку сумку Charlotte Elizabeth і взула туфлі Eliot Zed на підборах. Образ королева доповнила золотими сережками-кільцями, одягла шарф, зробила укладання та макіяж.
Король Чарльз III прибув на захід у кілті, пісочному жилеті та піджаку. Пара тепло спілкувалася з публікою та мала радісний вигляд.
Зустріч відбулася лише через кілька днів після смерті їхньої близької подруги, письменниці Джиллі Купер, яка померла 5 жовтня.