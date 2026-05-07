ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз у розкішній мантії з'явився на церемонії в соборі, де відбулося його весілля з принцесою Діаною

Король Чарльз відвідав сьогодні церемонію нагородження орденом Святого Михайла та Святого Георгія у соборі Святого Павла у Лондоні. На заході до нього приєднався 90-річний герцог Кентський.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз вперше як монарх був нагороджений Орденом Святого Михайла і Святого Георгія, і на церемонії його супроводжував 90-річний кузен. Церемонія присвячена тим, хто виявив «визначні заслуги» під час роботи за кордоном.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Герцог Кентський був присутній на церемонії як Великий магістр Ордену і привітав Чарльза після прибуття разом із Дамою Сьюзен Ленглі, мером міста Лондона.

Король Чарльз та герцог Кентський / © Associated Press

Король Чарльз та герцог Кентський / © Associated Press

Традиційно ця церемонія проводиться лише раз на чотири роки, а це означає, що Чарльз не був присутній на попередній, не будучи монархом Сполученого Королівства.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз був одягнений у розкішну синю мантію, поверх якої було безліч різних орденів.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Його дружина королева Камілла не була присутня на заході, вона відвідала цього дня відкриття виставки, присвяченої монархії, у Музеї віярів у Лондоні.

Королева Камілла на виставці в Лондоні / © Getty Images

Королева Камілла на виставці в Лондоні / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie