- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Чарльз у розкішній мантії з'явився на церемонії в соборі, де відбулося його весілля з принцесою Діаною
Король Чарльз відвідав сьогодні церемонію нагородження орденом Святого Михайла та Святого Георгія у соборі Святого Павла у Лондоні. На заході до нього приєднався 90-річний герцог Кентський.
Чарльз вперше як монарх був нагороджений Орденом Святого Михайла і Святого Георгія, і на церемонії його супроводжував 90-річний кузен. Церемонія присвячена тим, хто виявив «визначні заслуги» під час роботи за кордоном.
Герцог Кентський був присутній на церемонії як Великий магістр Ордену і привітав Чарльза після прибуття разом із Дамою Сьюзен Ленглі, мером міста Лондона.
Традиційно ця церемонія проводиться лише раз на чотири роки, а це означає, що Чарльз не був присутній на попередній, не будучи монархом Сполученого Королівства.
Король Чарльз був одягнений у розкішну синю мантію, поверх якої було безліч різних орденів.
Його дружина королева Камілла не була присутня на заході, вона відвідала цього дня відкриття виставки, присвяченої монархії, у Музеї віярів у Лондоні.