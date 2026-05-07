Король Чарльз у розкішній мантії з'явився на церемонії в соборі, де відбулося його весілля з принцесою Діаною

Чарльз вперше як монарх був нагороджений Орденом Святого Михайла і Святого Георгія, і на церемонії його супроводжував 90-річний кузен. Церемонія присвячена тим, хто виявив «визначні заслуги» під час роботи за кордоном.

Герцог Кентський був присутній на церемонії як Великий магістр Ордену і привітав Чарльза після прибуття разом із Дамою Сьюзен Ленглі, мером міста Лондона.

Традиційно ця церемонія проводиться лише раз на чотири роки, а це означає, що Чарльз не був присутній на попередній, не будучи монархом Сполученого Королівства.

Король Чарльз був одягнений у розкішну синю мантію, поверх якої було безліч різних орденів.

Його дружина королева Камілла не була присутня на заході, вона відвідала цього дня відкриття виставки, присвяченої монархії, у Музеї віярів у Лондоні.

