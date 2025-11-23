ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз уклав угоду з братом Ендрю: про що вона була і до чого тут його доньки

У короля є плани щодо майбутнього принцеси Беатріс та принцеси Євгенії на тлі скандалу навколо його брата — колишнього принца Ендрю.

Колишній принц Ендрю та король Чарльз

Колишній принц Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Повідомляється, що між королем і його братом було укладено «секретну угоду», після якої Ендрю погодився залишити свій маєток Ройал-лодж, і знайти прихисток в одному з королівських будинків у маєтку Сандрінгем. Але, незважаючи на останній скандал, пов’язаний з Ендрю, обидві його дочки, на відміну від його колишньої дружини Сари Фергюсон, зберегли свої королівські титули і залишаться принцесами Йоркськими.

Буквально минулого тижня стало відомо, що Беатріс була призначена заступницею піклувальника благодійної організації The Outward Bound Trust, через шість років після того, як її батько залишив посаду королівського покровителя. Її дядько, принц Едвард, змінив Ендрю на посту покровителя.

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Редактор щоденника Річард Іден записав: «Було вирішено, що король не тільки не зробить жодних дій проти Беатріс та Євгенії, а й дозволить їм прийняти нові офіційні королівські ролі», пише Daily Mail.

Пан Іден вважає, що публіці слід очікувати більшої кількості подібних публічних виступів Беатріс та Євгенії, «на подив їх критиків, які побоюються, що їхня репутація заплямована скандалами, що оточують їхніх батьків».

Колишній принц Ендрю з дочками Беатріс та Євгенією / © Getty Images

Колишній принц Ендрю з дочками Беатріс та Євгенією / © Getty Images

