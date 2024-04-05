Король Чарльз відчиняє двері для відвідувачів у замок Балморал, де померла королева Єлизавета II

Цього літа королівська резиденція у Шотландії прийматиме відвідувачів. Замок Балморал у Шотландії, який був одним із улюблених місць покійної монархині, відкривається вперше від моменту завершення будівництва замку 1855 року, йдеться на його веб-сайті. Замок Балморал був шотландським будинком королівської сім'ї від того часу, як він був куплений для королеви Вікторії принцом Альбертом 1852 року і вперше зданий в оренду 1848 року.

Замок Балморал, королівська родина 1960 рік / Фото: Associated Press

Це особливий замок для членів англійської королівської родини. Тут у вересні 1997 року проводили час принци Вільям і Гаррі після звістки про смерть матері принцеси Діани. А у вересні 2022 року тут померла королева Єлизавета ІІ. Гості зможуть завітати до кімнати, де вона приймала свого останнього прем'єр-міністра Ліз Трасс, 6 вересня, за два дні до своєї смерті. А ось спальню королеви відкривати для широкого загалу не планують.

Замок Балморал, останнє фото королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королівська родина раніше дозволяла екскурсії в Балморалі територією та садами, але доступ всередину замку був обмежений лише бальним залом. Тепер замок відчиняє двері для відвідувачів з 1 липня по 4 серпня. Екскурсія з гідом коштує близько 126 доларів на людину, а квитки з післяобіднім чаєм коштують близько 189 доларів і доступні тільки для дорослих.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Також улітку вперше відкривається для екскурсій східне крило Букінгемського палацу після п'яти років реставраційних робіт. Східне крило включає передній фасад і культовий палацовий балкон, де монарх і члени королівської родини збиралися для публічних виступів під час особливих випадків або історичних моментів від 1851 року. Саме на цьому балконі публіка востаннє бачила королеву Єлизавету II у червні 2022 року під час святкування її платинового ювілею правління.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II у червні 2022 року / Фото: Associated Press

Хоча Букінгемський палац є головною резиденцією монарха, він знаходиться у процесі реконструкції, яка має бути завершена не раніше 2027 року. Король Чарльз III та королева Камілла живуть у своєму маєтку Кларенс-гаусі.

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Читайте також: