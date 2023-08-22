Король Чарльз відповів на запитання, чи хотів би він, щоб його син принц Гаррі повернувся до родини

Члени британської королівської родини дотримуються одного простого правила – ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй.

Ось і король Чарльз III ніколи не скаржився, що в нього погані стосунки з молодшим сином принцом Гаррі. Остаточно вони зіпсувалися після того, як герцог Сассекскій зробив низку заяв і розповів подробиці їхніх стосунків у своїх мемуарах.

Букінгемський палац публічно не коментував ситуацію, а королівські шанувальники за будь-якої нагоди ставлять Чарльзу запитання, а чи не хоче він, щоб Гаррі повернувся?

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Так було і під час відвідування Чарльзом кампуса Університету Східного Лондона в Стратфорді з нагоди його знаменного 125-річчя, де він відкрив меморіальну дошку, яка сповіщає про відкриття нової лікарні та навчального центру первинної медико-санітарної допомоги, пише express.

Того дня монарх, як завжди, вітав студентів та інших доброзичливців. І, коли Чарльз тиснув руку одній людині з натовпу, чоловік закричав: "Поверніть Гаррі, будь ласка, не могли б ви повернути його, будь ласка, сер?" Чарльз спитав його: "Кого?", ніби не почувши спочатку, про кого його запитував чоловік. "Гаррі, вашого сина", на що Чарльз несамовито відповів: "Було б непогано".

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

У листопаді король відсвяткує 75-річчя. Багато королівських експертів переконані, що його син Гаррі та його родина отримають запрошення на святкування. Але чи приїдуть у цьому якраз і головне запитання.

Нагадаємо, зараз активно ходять чутки про те, що Меган і Гаррі шукають спосіб примирення з королівською родиною.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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