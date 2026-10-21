Король Чарльз відпустив кумедний жарт на адресу султана Омана під час церемонії у Віндзорському замку

Султан Омана та король Чарльз / © Associated Press

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У істинно британському стилі, коли члени королівської сім'ї зібралися біля замку, щоб оглянути війська та послухати національні гімни, морощив дощ, який змусив короля захотіти сховатися під парасолькою, султана це, здається, не турбувало.

Король, у властивій йому гостинній манері, запропонував султанові скористатися парасолькою. Султан відмовився, і, як зауважила фахівчиня із читання по губах, це спонукало короля Чарльза відпустити кумедний жарт із п'яти слів: «Ми любимо залишатися сухими».

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Султан Омана і король Чарльз / © Associated Press

Аналізуючи розмову між монархом і султаном, що відбулася під дощем, експертка із читання по губах Нікола Гіклінг розповіла Daily Express, що саме було сказано.

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Вона повідомила, що коли король запропонував свою парасольку, султан відповів: «Ні, не те щоб сильний дощ». Після цього султан закотив очі.

Потім король відповів: «Дуже добре», після чого відпустив жарт із п'яти слів: «Ми любимо залишатися сухими». Потім султан Омана відповів: "Ви до цього звикли". Король погодився: "Справді, звикли".

Султан Омана і король Чарльз / © Associated Press

Під час цього державного візиту, у рамках якого також відбувся блискучий бенкет у Віндзорському замку, де з'явилися всі старші члени сім'ї.

Султан Омана і король Чарльз на бенкеті / © Associated Press

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