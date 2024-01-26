Король Чарльз відвідав принцесу Уельську у госпіталі: папараці зробили фото

Король Чарльз вже повернувся до Лондона з Сандрінгема. Незабаром на нього чекає операція.

Стало відомо, що монарха оперуватимуть у тій самій The London Clinic, де нещодавно зробили операцію його невістці – принцесі Уельській Кетрін.

Монарх вже прибув до госпіталю і відвідав Кетрін, яка відновлюється після операції.

The London Clinic / Фото: Getty Images

Чарльза сфотографували, коли він приїхав разом із королевою Каміллою до лондонської клініки, а Букінгемський палац у своїй заяві в п'ятницю підтвердив, що короля буде госпіталізовано до лондонської лікарні для "планового лікування".

Королівська кореспондентка Ребекка Інгліш каже, що не може бути сильнішої ознаки зв'язку Чарльза та Кейт, ніж те, що монарх приїхав особисто провідати свою невістку.

Король Чарльз та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Слід також зазначити, що присутність королеви Камілли сьогодні у лікарні поряд зі своїм чоловіком не менш примітна. У той час як покійна королева Єлизавета II час від часу відвідувала свого чоловіка, принца Філіпа, в лікарні під час його тривалішого там перебування, Камілла наполягла на тому, щоб супроводжувати свого чоловіка, коли він теж був госпіталізований.

Зрозуміло, що вона планує провести кілька годин біля його ліжка і, можливо, навіть залишиться, доки лікарі не підтвердять, що його операція з лікування збільшеної простати пройшла успішно.

Нагадаємо, раніше Кенсінгтонський палац оголосив про операцію Кейт у своїй заяві від 17 січня.

The London Clinic / Фото: Getty Images

"Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться у лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, перш ніж повернутися додому, де продовжить одужання, — йдеться у заяві. "Виходячи з поточних медичних рекомендацій, Кейт навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня".

Раніше королівська експертка пояснила, чому Кейт необхідно так довго залишатися у госпіталі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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