Король Чарльз вигадав для Меган Маркл прізвисько: як воно звучить

Коли Принц Гаррі та його дружина Меган ще жили у Великій Британії, вони тісно спілкувалися з Чарльзом та Каміллою. Кажуть, майбутній на той момент король навіть придумав своїй невістці прізвисько, яке вважав вельми лагідним.

Королівська журналістка і письменниця Кеті Ніколл у своїй книжці "Нові члени королівської родини: спадщина королеви Єлизавети та майбутнє корони" написала, що ще 2017 року Чарльз вигадав для своєї невістки прізвисько "Вольфрам".

Король Чарльз III, королева Камілла та Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Чарльз назвав свою майбутню невістку "Вольфрам" через її міцність і стійкість", оскільки це метал, який дуже важко зламати", — написала вона у книжці.

За кілька років, які Сассекські прожили в королівській родині, Меган справді демонструвала свої тверді наміри та характер. Згадайте хоча б її суперечку з на той момент герцогинею Кембриджською, яка стосувалася того, чи повинні дівчатка-квіткарки на весіллі Меган і Гаррі носити колготи під сукні чи ні.

Король Чарльз III та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Однак не відомо, чи король Чарльз використовує це прізвисько для Меган зараз, адже після того, як Сассекські залишили королівську родину 2020 року, Меган і Чарльз особливо не перетиналися.

Читайте також: