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Король Чарльз використовує лайфгак королеви Єлизавети II під час аудієнцій

Король Чарльз використовує лайфгак королеви Єлизавети II під час аудієнцій

Король Чарльз і канцлер Джеремі Гант у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Його Величність король продовжує працювати незважаючи на те, що проходить курс лікування від раку.

У вівторок Чарльз провів особисту аудієнцію із канцлером Джеремі Гантом у Букінгемському палаці. 75-річний Чарльз зустрів гостя у своїй королівській резиденції у Лондоні у залі, де зазвичай проходять приватні аудієнції.

Король Чарльз і канцлер Джеремі Гант у Букінгемському палаці / © Getty Images
Король Чарльз і канцлер Джеремі Гант у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Уважні королівські шанувальники помітили на одному з фото, що Чарльз використовує в кімнаті тепловентилятор Dyson Hot & Cool, яким користувалася під час аудієнцій і його мати королева Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета II вітає новообраного лідера Консервативної партії Бориса Джонсона під час аудієнції, на якій вона запропонувала йому стати прем'єр-міністром та сформувати новий уряд у Букінгемському палаці 24 липня 2019 року у Лондоні. / © Getty Images
Королева Єлизавета II вітає новообраного лідера Консервативної партії Бориса Джонсона під час аудієнції, на якій вона запропонувала йому стати прем'єр-міністром та сформувати новий уряд у Букінгемському палаці 24 липня 2019 року у Лондоні. / Фото: Getty Images

Такий гаджет було помічено на знімках з аудієнції Єлизавети II та прем'єр-міністра Бориса Джонсона у липні 2019 року, коли монархиня привела до присяги Бориса Джонсона, пише Hello!.

Король Чарльз і канцлер Джеремі Гант у Букінгемському палаці / © Getty Images
Король Чарльз і канцлер Джеремі Гант у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Цей гаджет можна побачити на задньому плані однієї з фотографій поряд із високим золотим столом під час зустрічі короля з канцлером. Він подає м'який повітряний потік і забезпечує циркуляцію чистого повітря по всій кімнаті, що вкрай важливо для Чарльза, якому слід особливо берегти своє здоров'я.

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