Король Чарльз використовує лайфгак королеви Єлизавети II під час аудієнцій

Його Величність король продовжує працювати незважаючи на те, що проходить курс лікування від раку.
У вівторок Чарльз провів особисту аудієнцію із канцлером Джеремі Гантом у Букінгемському палаці. 75-річний Чарльз зустрів гостя у своїй королівській резиденції у Лондоні у залі, де зазвичай проходять приватні аудієнції.
Уважні королівські шанувальники помітили на одному з фото, що Чарльз використовує в кімнаті тепловентилятор Dyson Hot & Cool, яким користувалася під час аудієнцій і його мати королева Єлизавета ІІ.
Такий гаджет було помічено на знімках з аудієнції Єлизавети II та прем'єр-міністра Бориса Джонсона у липні 2019 року, коли монархиня привела до присяги Бориса Джонсона, пише Hello!.
Цей гаджет можна побачити на задньому плані однієї з фотографій поряд із високим золотим столом під час зустрічі короля з канцлером. Він подає м'який повітряний потік і забезпечує циркуляцію чистого повітря по всій кімнаті, що вкрай важливо для Чарльза, якому слід особливо берегти своє здоров'я.
Читайте також:
- Вона засмутилася, коли дізналася про це: за що Чарльз критикував свою матір королеву Єлизавету II
- Королева Єлизавета II користувалася лише прозорими парасольками: у чому була причина
- Фото, яке ви не бачили раніше: як принцеса Кейт на весіллі робила реверанс перед королевою Єлизаветою ІІ