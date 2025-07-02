Король Чарльз вирішив відмовитися від використання улюбленого потяга його матері королеви Єлизавети II: в чому причина

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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30 червня королівський двір опублікував звіт про суверенні гранти на 2024–2025 роки, в якому, зокрема, йдеться про те, що королівський потяг буде виведено з експлуатації.

Грант Суверена фінансує офіційні обов’язки членів королівської сім’ї та утримання зайнятих палаців, а його річний фінансовий звіт сповнений подробиць про те, як королівська сім’я витрачає ці гроші. У резюме звіту йдеться, що Королівський потяг буде виведений з експлуатації до закінчення терміну його поточного контракту в березні 2027 року «після ретельного аналізу його використання та співвідношення ціни та якості», пише People з посиланням на дані палацу.

Королівський потяг називали «палацом на колесах», і він не використовувався надто часто за правління короля Чарльза. У червні 2018 року Меган Маркл і королева Єлизавета II здійснили незабутню поїздку на Королівському потязі до Чеширу для своєї першої спільної поїздки після того, як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі і взяла на себе повноцінну королівську роль.

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Королева Єлизавета II і Меган Маркл, 2018 рік / © Associated Press

Королівський поїзд був улюбленим варіантом подорожей королеви Єлизавети II та інших високопосадовців королівської крові, оскільки дозволяв їм відпочивати та працювати в дорозі.

Королівський транспорт складався з дев’яти бордових вагонів і був оснащений кабінетом, спальнями та обідніми зонами, створюючи для королівських осіб, що перебувають у дорозі, справжній будинок далеко від дому.

Королева Єлизавета II у своєму поїзді / © Associated Press

Рішення королівської родини припинити використання цього виду транспорту натякає на те, що король ставиться до королівського поїзда менш сентиментально, ніж його покійна мати, яка, як повідомляє The Telegraph, врятувала його від утилізації 2017 року.