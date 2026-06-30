Король Чарльз взяв участь у традиційній церемонії під час візиту до Единбурга

Король Чарльз / © Getty Images

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Церемонія вручення ключів ознаменувала початок Королівського тижня, присвяченого святкуванню шотландської культури та традицій.

Короля, який прибув до столиці Шотландії для офіційної церемонії привітання, зустріли легким дощем, що мрячить, королівським салютом і почесною вартою роти «Балаклава» 5-го батальйону Королівського полку. Музичний супровід забезпечили оркестр Королівського полку Шотландії та оркестр волинників та барабанщиків 2-го батальйону Королівського полку Шотландії, пише express.

Король Чарльз / © Getty Images

Лорд-мер Роберт Олдрідж вручив Чарльзу ключі, після чого Чарльз повернув їх йому на так зване безпечне зберігання.

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Близько 200 осіб було запрошено на знак подяки за їхню роботу на благо місцевої спільноти та спостерігало за церемонією з палацового саду.

Король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла тим часом відвідала виставку «Хаос та контроль: гравюра в сучасній Шотландії», яка триває у рамках святкування двохсотліття Королівської шотландської академії мистецтв та архітектури в Единбурзі.

Королева Камілла / © Getty Images

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