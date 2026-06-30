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Король Чарльз взяв участь у традиційній церемонії під час візиту до Единбурга
Прибуття короля Чарльза до Шотландії зустріли з великим розмахом, а у Голірудському палаці під час традиційної церемонії йому було вручено ключі від міста Единбурга.
Церемонія вручення ключів ознаменувала початок Королівського тижня, присвяченого святкуванню шотландської культури та традицій.
Короля, який прибув до столиці Шотландії для офіційної церемонії привітання, зустріли легким дощем, що мрячить, королівським салютом і почесною вартою роти «Балаклава» 5-го батальйону Королівського полку. Музичний супровід забезпечили оркестр Королівського полку Шотландії та оркестр волинників та барабанщиків 2-го батальйону Королівського полку Шотландії, пише express.
Лорд-мер Роберт Олдрідж вручив Чарльзу ключі, після чого Чарльз повернув їх йому на так зване безпечне зберігання.
Близько 200 осіб було запрошено на знак подяки за їхню роботу на благо місцевої спільноти та спостерігало за церемонією з палацового саду.
Королева Камілла тим часом відвідала виставку «Хаос та контроль: гравюра в сучасній Шотландії», яка триває у рамках святкування двохсотліття Королівської шотландської академії мистецтв та архітектури в Единбурзі.