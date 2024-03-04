Король Чарльз взяв на себе ще одну особливу роль королеви Єлизавети II

Королівський валлійський полк британської армії оголосив, що 75-річний король стане його новим головнокомандувачем. Оголошення було зроблено 1 березня, у День Святого Давида.

"Його Величність король був радий взяти на себе роль головнокомандувача Королівського валлійського полку, змінивши покійну королеву, яка з великою любов'ю обіймала цю посаду протягом 16 років", — йдеться у заяві. "Це особливо дорого Його Величності Королю, оскільки його перше військове призначення як принц Уельський було головнокомандувачем Королівського полку Уельсу, і цю посаду він обіймав протягом 37 років до їхнього об'єднання 2006 року".

Час, вибраний для оголошення, також був не випадковим. 1 березня — День Святого Давида, свято на честь покровителя Уельсу.

A дуже special day for @TheRoyalWelsh



Сьогодні, на Saint David's Day, ми збираємося повідомити про новини, що його Majesty King Charles III буде стати своїм новим Colonel-in-Chief. #StDavidsDay #BritishArmy @RoyalFamily pic.twitter.com/k2Y0aLWfc1 — British Army (@BritishArmy) March 1, 2024

Востаннє королева Єлизавета II відвідала Уельс, щоб відзначити День Святого Давида у березні 2017 року. Монархиня як головнокомандувач провела огляд полку, а на День Святого Давида солдатам подарувала лук-порей. У це свято прийнято носити цибулю, особистий символ Святого Давида, або квітку нарцис.

Королева Єлизавета II в Уельсі, 2017 рік / Фото: Getty Images

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