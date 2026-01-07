- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
Король Чарльз закриває замок Балморал для відвідувачів, але причина вас може здивувати
Шотландська резиденція короля Чарльза III, яку так любила його покійна мати, королева Єлизавета II, зачиняє свої двері для відвідувачів.
До кінця січня двері замку Балморал, у Шотландії будуть зачинені для гостей.
Це відповідає звичайному графіку закриття королівської резиденції, проте останні кілька днів сезону було порушено, і замок був змушений несподівано закритися через снігопад, що розчарувало відвідувачів.
«Територія замку Балморал, сувенірний магазин та ресторан наразі закриті для відвідування та відкриються у середу, 28 січня 2026 року», — йдеться на сторінці замку в Instagram. «Оскільки в Балморалі триває снігопад, сподіваємося, що ви всі в теплі і залишаєтеся в безпеці!», — повідомляється у підписі під фото.
Нагадаємо, сам монарах та його родина зараз перебувають у Норфолку, в їхньому заміському маєтку Сандрінгем, де зазвичай проводять зимові канікули.