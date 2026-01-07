Король Чарльз закриває замок Балморал для відвідувачів, але причина вас може здивувати

Замок Балморал / © instagram.com/balmoral_castl

До кінця січня двері замку Балморал, у Шотландії будуть зачинені для гостей.

Це відповідає звичайному графіку закриття королівської резиденції, проте останні кілька днів сезону було порушено, і замок був змушений несподівано закритися через снігопад, що розчарувало відвідувачів.

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle / © instagram.com/balmoral_castl

«Територія замку Балморал, сувенірний магазин та ресторан наразі закриті для відвідування та відкриються у середу, 28 січня 2026 року», — йдеться на сторінці замку в Instagram. «Оскільки в Балморалі триває снігопад, сподіваємося, що ви всі в теплі і залишаєтеся в безпеці!», — повідомляється у підписі під фото.

Нагадаємо, сам монарах та його родина зараз перебувають у Норфолку, в їхньому заміському маєтку Сандрінгем, де зазвичай проводять зимові канікули.