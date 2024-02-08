Король Чарльз залишився незадоволеним раптовим візитом сина Гаррі: у чому була причина

Монарх не хотів пильної уваги до своєї персони у ці дні.

Візит принца Гаррі був надзвичайно коротким і тривав лише 24 години. Заради цієї нетривалої зустрічі з батьком Чарльзом герцог Сассекскій подолав 8000 км через Атлантику. Стало відомо, що Гаррі нікого не попередив про те, що летить до Лондона, а коли він приземлився в аеропорту Гітроу, його привезли прямо до батька в Кларенс-гаус. Королю довелося чекати на Гаррі і відкласти на деякий час свій від'їзд у Сандрінгем.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Зустріч батька та сина тривала менше 45 хвилин, оскільки Його Величність вже планував поїхати відпочити до Сандрінгема, а Гаррі довелося заселитися на ніч до готелю, оскільки йому більше не було де зупинитися.

Королівський експерт Роберт Джобсон написав у Daily Mail, що Чарльз, можливо, був "зворушений" тим, що його молодший син пролетів 8000 км щоб побачитися з ним, але Гаррі в кінцевому підсумку "викликав деяке роздратування, "взявши на себе відповідальність прилітати без запрошення і повідомивши короля про свій приїзд за короткий час".

Королівські експерти в один голос заявляли, що ця зустріч вселила надію на примирення Гаррі із сім'єю. Особливо Чарльза турбує, що вони не спілкуються з його старшим сином Вільямом. До речі, під час цієї подорожі брати так і не зустрілися.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Швидше за все, принц Гаррі діяв із найкращих спонукань, виявив турботу та знак уваги до Чарльза. Але, схоже, це не дало бажаного ефекту щодо налагодження відносин між батьком і сином.

"Говорячи прямо, король був незадоволений тим, що його поставили перед фактом, що до нього їде чин, чиє рішення приїхати було надто емоційним. Чарльзу зараз просто потрібна тиша і спокій, і він планував поїхати до тихого Норфолка зі своєю дружиною, королевою Каміллою того дня".

Чарльза і Каміллу дійсно того дня зазнімкували виїжджаючими на автомобілі з Кларенс-гауса. Здається, король був зворушений увагою преси.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

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