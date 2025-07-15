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Король Чарльз запросив Дональда Трампа відвідати Велику Британію: що відомо про майбутній візит
Букінгемський палац оголосив дату державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.
Президент США та перша леді Меланія Трамп офіційно прийняли запрошення короля Чарльза III відвідати Велику Британію з державним візитом, який відбудеться з 17 по 19 вересня, про це пише express.co.uk із посиланням на Букінгемський палац.
Король прийматиме президента у Віндзорському замку, як нещодавно приймав президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон.
На відміну від пана Макрона, президент США не зможе виступити у Палаті громад, оскільки вона не засідатиме під час візиту Трампа, оскільки буде на канікулах у зв’язку з партійними конференціями. Проте Палата лордів продовжить свою роботу.
Це буде другий державний візит Трампа до Великої Британії, що є безпрецедентним жестом на адресу американського лідера. 2019 року Трамп вже здійснював державний візит до Великої Британії, його тоді вітала королева Єлизавета II.
Запрошення Трампу передав прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі. Коли вони сиділи поруч в Овальному кабінеті, сер Кір вручив президентові особисте запрошення, сказавши пізніше, що «це справді історична та безпрецедентна подія». Прочитавши листа, президент Трамп сказав, що це «велика, велика честь».
У листі Чарльз припустив, що він і президент Трамп могли зустрітися в Балморалі або Дамфріс-гаусі в Шотландії перед більш масштабним державним візитом.
Відомо, що, незважаючи на розгляд усіх варіантів, з’явилися логістичні проблеми, пов’язані з неофіційним візитом, а також труднощі у відповідності до графіків короля і пана Трампа.
Минулого тижня високопосадовець поліції Шотландії заявив, що витрати на безпеку під час окремої поїздки Трампа до Шотландії будуть «значними», і поліція розраховує отримати додаткове фінансування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампа.