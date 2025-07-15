Король Чарльз запросив Дональда Трампа відвідати Велику Британію: що відомо про майбутній візит

Король Чарльз і Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США та перша леді Меланія Трамп офіційно прийняли запрошення короля Чарльза III відвідати Велику Британію з державним візитом, який відбудеться з 17 по 19 вересня, про це пише express.co.uk із посиланням на Букінгемський палац.

Король прийматиме президента у Віндзорському замку, як нещодавно приймав президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон.

Еммануель Макрон, король Чарльз, королева Камілла і Брижит Макрон / © Associated Press

На відміну від пана Макрона, президент США не зможе виступити у Палаті громад, оскільки вона не засідатиме під час візиту Трампа, оскільки буде на канікулах у зв’язку з партійними конференціями. Проте Палата лордів продовжить свою роботу.

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Це буде другий державний візит Трампа до Великої Британії, що є безпрецедентним жестом на адресу американського лідера. 2019 року Трамп вже здійснював державний візит до Великої Британії, його тоді вітала королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II і Дональд Трамп / © Associated Press

Запрошення Трампу передав прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі. Коли вони сиділи поруч в Овальному кабінеті, сер Кір вручив президентові особисте запрошення, сказавши пізніше, що «це справді історична та безпрецедентна подія». Прочитавши листа, президент Трамп сказав, що це «велика, велика честь».

У листі Чарльз припустив, що він і президент Трамп могли зустрітися в Балморалі або Дамфріс-гаусі в Шотландії перед більш масштабним державним візитом.

Відомо, що, незважаючи на розгляд усіх варіантів, з’явилися логістичні проблеми, пов’язані з неофіційним візитом, а також труднощі у відповідності до графіків короля і пана Трампа.

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Минулого тижня високопосадовець поліції Шотландії заявив, що витрати на безпеку під час окремої поїздки Трампа до Шотландії будуть «значними», і поліція розраховує отримати додаткове фінансування.

Дональд Трамп і Кіт Стармер / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампа.