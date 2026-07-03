Король Чарльз зібрав сім’ю і спадкоємця принца Вільяма на таємну вечерю: що обговорювали

Король Чарльз / © Associated Press

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Монарх приймав у Голірудському палаці найвищих членів королівської родини, оскільки сім'я готується до повернення герцога та герцогині Сассекських до Британії наступного тижня.

Король Чарльз і королева Камілла, які проводять заходи в Шотландії в рамках Королівського тижня, провели ніч із принцом Уельським, принцесою Анною та герцогом Единбурзьким.

Принц Вільям, король Чарльз, королева Камілла та принц Едвард / © Getty Images

Рідкісна сімейна вечеря була скликана, оскільки всі члени королівської родини перебували на півночі країни для виконання офіційних обов'язків. Як повідомляє Daily Mail, усі п'ятеро членів королівської родини повечеряли разом, а потім заночували в історичному палаці. Очевидно, що під час розмови йшлося про майбутній візит до країни принца Гаррі та Меган Маркл, але ця розмова залишилася конфіденційною.

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Тим часом брат і сестра короля, Анна та Едуард, вчора були присутні на прийомі в саду на території шотландської королівської резиденції Голірудгаус.

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