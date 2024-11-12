Король Чарльз зібрався на прем'єру "Гладіатора II": стало відомо, чи піде з ним Камілла

Відсутність Її Величності пов'язана з проблемами зі здоров'ям. Однак джерело в королівській родині повідомило, що королева повернеться до виконання державних обов'язків у вівторок після перенесеної нею інфекції легень, але пропустить прем'єру фільму, щоб прискорити своє одужання.

"Її Величність Королева нині хвора через інфекцію грудної клітини, через що її лікарі рекомендували короткий період відпочинку. З великим жалем Її Величності довелося відмовитися від заходів цього тижня", — раніше заявив Букінгемський палац.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Пізніше була інформація, що здоров'я Камілли все ще не дуже і тому вона пропустила заходи до Дня пам'яті.

Передбачається, що зміни до її щоденника були внесені з метою захистити та зробити пріоритетним її подальше одужання, оскільки королівські лікарі прагнули не допустити жодних ускладнень через неприємну сезонну хворобу. А також убезпечити короля, тому що він все ще проходить курс лікування від раку.

Раніше ми писали, де проводить свою лікарняну відпустку Камілла.

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