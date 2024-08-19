Король Чарльз знайшов спосіб, як виселити брата принца Ендрю з Royal Lodge

Монарх ухвалив рішення звільнити приватну охоронну команду принца Ендрю з десяти осіб в маєтку у Віндзорі і таким чином змусити молодшого брата залишити Royal Lodge.
Король Чарльз вже давно намагається виселити свого брата з 30-кімнатного будинку у Віндзорі, в якому Ендрю живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.
Монарх фінансує приватну охорону маєтку від того часу, як озброєна охорона Ендрю, що обходилася в 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік, була звільнена 2022 року через скандал з Джеффрі Епштейном.
Як пише Daily Mail, король Чарльз повідомив приватну службу безпеки герцога Йоркського, що з осені їх послуг більше не потребують.
"Всі припускають, що це означає, що герцогу доведеться покинути королівську ложу, бо яка ще може бути причина позбавити його охорони?", — повідомило джерело у палаці The Sun.
Король не вперше просить принца Ендрю виселитися з Royal Lodge, але принц відмовляється переїхати до котеджу Фрогмор, який знаходиться неподалік і раніше був резиденцією Гаррі та Меган у Великій Британії.
Ендрю оселився в Royal Lodge 2003 року, підписавши договір оренди терміном на 75 років із Crown Estate, внісши початковий внесок у розмірі 1 мільйон фунтів стерлінгів. Однак, як повідомляється, король прагне отримувати комерційний дохід від маєтку, щойно він зможе виселити брата.
Також раніше повідомлялося, що нерухомість була зарезервована для спадкоємця престолу принца Вільяма та його дружини принцеси Кетрін, але пара заявила, що вони дуже щасливі в Adelaide Cottage. Тим часом, принц Ендрю вже витратив близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення масштабної реконструкції та ремонту нерухомості.
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