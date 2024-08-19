Король Чарльз знайшов спосіб, як виселити брата принца Ендрю з Royal Lodge

Монарх ухвалив рішення звільнити приватну охоронну команду принца Ендрю з десяти осіб в маєтку у Віндзорі і таким чином змусити молодшого брата залишити Royal Lodge.

Король Чарльз вже давно намагається виселити свого брата з 30-кімнатного будинку у Віндзорі, в якому Ендрю живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Монарх фінансує приватну охорону маєтку від того часу, як озброєна охорона Ендрю, що обходилася в 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік, була звільнена 2022 року через скандал з Джеффрі Епштейном.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, король Чарльз повідомив приватну службу безпеки герцога Йоркського, що з осені їх послуг більше не потребують.

"Всі припускають, що це означає, що герцогу доведеться покинути королівську ложу, бо яка ще може бути причина позбавити його охорони?", — повідомило джерело у палаці The Sun.

Король не вперше просить принца Ендрю виселитися з Royal Lodge, але принц відмовляється переїхати до котеджу Фрогмор, який знаходиться неподалік і раніше був резиденцією Гаррі та Меган у Великій Британії.

Ендрю оселився в Royal Lodge 2003 року, підписавши договір оренди терміном на 75 років із Crown Estate, внісши початковий внесок у розмірі 1 мільйон фунтів стерлінгів. Однак, як повідомляється, король прагне отримувати комерційний дохід від маєтку, щойно він зможе виселити брата.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також раніше повідомлялося, що нерухомість була зарезервована для спадкоємця престолу принца Вільяма та його дружини принцеси Кетрін, але пара заявила, що вони дуже щасливі в Adelaide Cottage. Тим часом, принц Ендрю вже витратив близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення масштабної реконструкції та ремонту нерухомості.

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