Король Чарльз зробив особливий подарунок королеві Каміллі на її 76-річчя

Монарх подбав про те, щоб день народження його дружини королеви Камілли було відзначено особливою визначною подією.

У день 76-річчя королеви Камілли Лондон почув особливий артилерійський салют. Це вперше Її Величність отримала таку честь, яка надається королю та королеві у дні їхніх народжень.

У пресрелізі британської армії було оголошено: "Королівська кінна артилерія Королівського загону випустить 41-гарматний Королівський салют з 12:00" і "Почесна артилерійська рота випустить 62-гарматний Королівський салют з Тауерської пристані, 17 липня 2023 року з 13:00".

Члени Почесної артилерійської роти стріляють із 62-гарматного Королівського салюту на честь дня народження королеви Камілли на Тауер-Уорф / Фото: Getty Images

Людям, які вигулюють собак, навіть порадили уникати цього місця, бо гучний шум може злякати тварин.

Члени Почесної артилерії проводять салют із 41 гармати на честь дня народження королеви Камілли / Фото: Getty Images

Звичайно, Чарльз зробив своїй коханій дружині й інші подарунки, але, що саме подарував монарх, залишається секретом. Принаймні поки що.

У соцмережах Каміллу привітали також принц та принцеса Уельські. Також фото опублікував палац.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Ми ж зібрали для вас фото найулюбленіших вбрань з гардеробу дружини короля Чарльза.

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