Король Чарльз зробив особливий подарунок королеві Каміллі на її 76-річчя

Монарх подбав про те, щоб день народження його дружини королеви Камілли було відзначено особливою визначною подією.
У день 76-річчя королеви Камілли Лондон почув особливий артилерійський салют. Це вперше Її Величність отримала таку честь, яка надається королю та королеві у дні їхніх народжень.
У пресрелізі британської армії було оголошено: "Королівська кінна артилерія Королівського загону випустить 41-гарматний Королівський салют з 12:00" і "Почесна артилерійська рота випустить 62-гарматний Королівський салют з Тауерської пристані, 17 липня 2023 року з 13:00".
Людям, які вигулюють собак, навіть порадили уникати цього місця, бо гучний шум може злякати тварин.
Звичайно, Чарльз зробив своїй коханій дружині й інші подарунки, але, що саме подарував монарх, залишається секретом. Принаймні поки що.
У соцмережах Каміллу привітали також принц та принцеса Уельські. Також фото опублікував палац.
Ми ж зібрали для вас фото найулюбленіших вбрань з гардеробу дружини короля Чарльза.
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