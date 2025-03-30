Король Чарльз зробив емоційну заяву після госпіталізації: що сказав монарх

Король Чарльз III / © Getty Images

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Король Великої Британії висловив співчуття народу М'янми через руйнівний землетрус.

У Instagram сторіз було опубліковано звернення Чарльза ІІІ.

«Народ М'янми. Ми з дружиною були вкрай вражені і засмучені звісткою про руйнівний землетрус у М'янмі, що спричинив трагічну загибель людей і жахливу шкоду будинкам, спорудам і засобам існування, не кажучи вже про руйнування священних споруд, монастирів та інших місць поклоніння.

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Я знаю, що народ М'янми продовжує терпіти стільки поневірянь і трагедій у своєму житті, і я давно захоплююся вашою надзвичайною стійкістю та силою духу.

© Instagram британської королівської сім'ї

У цей найважчий і несамовитий час ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття всім тим, хто пережив важку трагедію, втративши своїх близьких, свої будинки та засоби для існування», — йдеться у повідомленні монарха.

Нагадаємо, у четвер Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомлялося, що король Чарльз ненадовго відвідав лікарню через побічні ефекти лікування раку. Через це йому довелося скасувати кілька робочих заходів.

© Getty Images

Король Чарльз зіткнувся з раком одночасно зі своєю невісткою принцесою Кейт, у якої на початку 2024 року також діагностували рак невідомого типу. Кейт пройшла курс хіміотерапії того ж року і зараз перебуває на стадії ремісії . Король продовжує своє лікування.