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Король Чарльз зробив емоційну заяву після госпіталізації: що сказав монарх
Його Величність був госпіталізований минулого тижня через проблеми, пов'язані з хіміотерапією та побічними ефектами від лікування. Але незабаром був виписаний і перебуває у маєтку Гайгроув у Глостерширі.
Король Великої Британії висловив співчуття народу М'янми через руйнівний землетрус.
У Instagram сторіз було опубліковано звернення Чарльза ІІІ.
«Народ М'янми. Ми з дружиною були вкрай вражені і засмучені звісткою про руйнівний землетрус у М'янмі, що спричинив трагічну загибель людей і жахливу шкоду будинкам, спорудам і засобам існування, не кажучи вже про руйнування священних споруд, монастирів та інших місць поклоніння.
Я знаю, що народ М'янми продовжує терпіти стільки поневірянь і трагедій у своєму житті, і я давно захоплююся вашою надзвичайною стійкістю та силою духу.
У цей найважчий і несамовитий час ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття всім тим, хто пережив важку трагедію, втративши своїх близьких, свої будинки та засоби для існування», — йдеться у повідомленні монарха.
Нагадаємо, у четвер Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомлялося, що король Чарльз ненадовго відвідав лікарню через побічні ефекти лікування раку. Через це йому довелося скасувати кілька робочих заходів.
Король Чарльз зіткнувся з раком одночасно зі своєю невісткою принцесою Кейт, у якої на початку 2024 року також діагностували рак невідомого типу. Кейт пройшла курс хіміотерапії того ж року і зараз перебуває на стадії ремісії . Король продовжує своє лікування.