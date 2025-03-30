ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз зробив емоційну заяву після госпіталізації: що сказав монарх

Його Величність був госпіталізований минулого тижня через проблеми, пов'язані з хіміотерапією та побічними ефектами від лікування. Але незабаром був виписаний і перебуває у маєтку Гайгроув у Глостерширі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Великої Британії висловив співчуття народу М'янми через руйнівний землетрус.

У Instagram сторіз було опубліковано звернення Чарльза ІІІ.

«Народ М'янми. Ми з дружиною були вкрай вражені і засмучені звісткою про руйнівний землетрус у М'янмі, що спричинив трагічну загибель людей і жахливу шкоду будинкам, спорудам і засобам існування, не кажучи вже про руйнування священних споруд, монастирів та інших місць поклоніння.

Я знаю, що народ М'янми продовжує терпіти стільки поневірянь і трагедій у своєму житті, і я давно захоплююся вашою надзвичайною стійкістю та силою духу.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

У цей найважчий і несамовитий час ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття всім тим, хто пережив важку трагедію, втративши своїх близьких, свої будинки та засоби для існування», — йдеться у повідомленні монарха.

Нагадаємо, у четвер Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомлялося, що король Чарльз ненадовго відвідав лікарню через побічні ефекти лікування раку. Через це йому довелося скасувати кілька робочих заходів.

/ © Getty Images

© Getty Images

Король Чарльз зіткнувся з раком одночасно зі своєю невісткою принцесою Кейт, у якої на початку 2024 року також діагностували рак невідомого типу. Кейт пройшла курс хіміотерапії того ж року і зараз перебуває на стадії ремісії . Король продовжує своє лікування.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie