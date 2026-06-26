Король Чарльз зробив несподівану заяву про Букінгемський палац: що сказав монарх

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Монарх заявив, що не житиме в Букінгемському палаці після завершення ремонтних робіт вартістю 369 мільйонів фунтів стерлінгів навесні, незважаючи на попередні заяви офіційних осіб про те, що він стане його лондонською резиденцією.

Принц і принцеса Уельські також не мають наміру коли небудь переїжджати до цього будинку з 775 кімнатами, оскільки Форест-Лодж у Віндзорському маєтку позиціонується як будинок, у якому вони оселилися назавжди.

Букінгемський палац / © Associated Press

Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз і Камілла продовжать проживати у своїй лондонській резиденції, Кларенс-гаусі, після завершення 10-річної реконструкції штаб-квартири монархії в березні 2027 року. Палац залишиться символом королівської сім’ї, місцем проведення державних бенкетів, вечерь, прийомів у саду та церемоній нагородження, а також центральною резиденцією монархії, але він припинить бути житловим будинком.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вперше в історії король Чарльз і принц Вільям оприлюднили свої особисті податкові декларації.

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