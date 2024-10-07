Король Чарльз зупиняє своє лікування від раку: у палаці пояснили причину

Король Чарльз і королева Камілла вирушать у перше велике закордонне турне від того часу, як у короля був діагностований рак.

Повідомляється, що король має намір призупинити лікування раку під час свого візиту до Австралії та Самоа.

75-річний монарх та його дружина Камілла вирушать за кордон з 18 по 26 жовтня, спочатку виконавши низку заходів в Австралії, а потім вирушать до Самоа на зустріч глав урядів країн Співдружності (CHOGM), пише Daily Mail.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз продовжить лікування аж до вильоту, проте його лікарі готові ненадовго призупинити його під час цієї поїздки. Лікування буде продовжено, як тільки він повернеться до Великої Британії.

Нагадаємо, рак королю діагностували у лютому 2024 року після проведення операції щодо збільшення простати. Пізніше повідомлялося, що рак не пов'язаний із простатою, але його форма не розкривалася. За час тривалого лікування Чарльз отримав хороші результати і зміг повернутися до активної роботи, а тепер і до закордонних поїздок, що дуже оптимістично.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми також розповідали, хто із членів королівської родини Британії стикався з цією проблемою.

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