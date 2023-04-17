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Король Чарльз звернувся до Кеті Перрі з несподіваним проханням

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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887
Час на прочитання
1 хв
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Король Чарльз звернувся до Кеті Перрі з несподіваним проханням

Король Чарльз III та Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Чарльз III одного разу звернувся до співачки з проханням зробити селфі з одним із його співробітників. Йшлося про особистого секретаря, який зізнався королеві, що його діти дуже люблять співачку.

Скотт Фурседонн-Вуд почав працювати заступником особистого секретаря тодішнього принца Чарльза та Камілли 2017 року, перш ніж залишити Кларенс-гаус 2021 року. Цими вихідними він згадав інцидент з королем Чарльзом у твітері, коли пара зустрічалася з Кеті Перрі в Мумбаї 2019 року. Він написав:

Король Чарльз III та Кеті Перрі / © Associated Press
Король Чарльз III та Кеті Перрі / Фото: Associated Press

"Вражає, що @katyperry виступає на #CoronationConcert. Я був з королем у Мумбаї 2019 року, коли він вперше зустрів її. Я сказав йому, як сильно мої діти люблять її. Ті з нас, хто був у команді, ніколи не просили зробити селфі. Тому Його Королівська Високість люб'язно попросив це за мене".

Чарльз зустрівся з Кеті вдруге у лютому 2020 року, коли було оголошено, що вона стане послом British Asian Trust.

А у вихідні було оголошено, що Кеті Перрі приєднається до таких музикантів, як Take That та Лайонел Річі, щоб виступити на коронаційному концерті Чарльза та Камілли 7 травня.

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Дата публікації
Перегляди
887
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