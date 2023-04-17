Король Чарльз звернувся до Кеті Перрі з несподіваним проханням

Чарльз III одного разу звернувся до співачки з проханням зробити селфі з одним із його співробітників. Йшлося про особистого секретаря, який зізнався королеві, що його діти дуже люблять співачку.

Скотт Фурседонн-Вуд почав працювати заступником особистого секретаря тодішнього принца Чарльза та Камілли 2017 року, перш ніж залишити Кларенс-гаус 2021 року. Цими вихідними він згадав інцидент з королем Чарльзом у твітері, коли пара зустрічалася з Кеті Перрі в Мумбаї 2019 року. Він написав:

Король Чарльз III та Кеті Перрі / Фото: Associated Press

"Вражає, що @katyperry виступає на #CoronationConcert. Я був з королем у Мумбаї 2019 року, коли він вперше зустрів її. Я сказав йому, як сильно мої діти люблять її. Ті з нас, хто був у команді, ніколи не просили зробити селфі. Тому Його Королівська Високість люб'язно попросив це за мене".

Чарльз зустрівся з Кеті вдруге у лютому 2020 року, коли було оголошено, що вона стане послом British Asian Trust.

Exciting that @katyperry is performing at #CoronationConcert



I was with The King в Mumbai в 2019 when he first met her. I had told him how much my kids loved her.



Those of us in the team never asked for selfies. So HRH м'яко поставлено для мене “He and his family are such fans!” pic.twitter.com/msF383uiM1 — Scott Furssedonn-Wood (@UKScottFW) April 15, 2023

А у вихідні було оголошено, що Кеті Перрі приєднається до таких музикантів, як Take That та Лайонел Річі, щоб виступити на коронаційному концерті Чарльза та Камілли 7 травня.

Читайте також: