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Король Чарльз звернувся з проханням до синів: чого хотів монарх від принців Вільяма та Гаррі

Король Чарльз звернувся з проханням до синів: чого хотів монарх від принців Вільяма та Гаррі

Король Чарльз із синами Гаррі та Вільямом / Фото: Associated Press

Король Чарльз звернувся з відчайдушним проханням до принца Вільяма і принца Гаррі покласти край їхній ворожнечі.

Його Величність висловив своє глибоке занепокоєння ворожнечою між його синами. Сказав про це Чарльз ще до того, як став монархом. Повідомляється, що це сталося після похорону принца Філіпа 2021 року.

Принц Гаррі докладно описав складну зустріч з батьком та братом після похорону діда. А сталося це лише через кілька тижнів після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі, яке подивилися мільйони людей по всьому світу і яке суттєво загострило їхні стосунки з іншими членами королівської родини, пише express.co.uk.

Меган і Гаррі у Опри Вінфрі / © Getty Images
Меган і Гаррі у Опри Вінфрі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на похороні діда принц Гаррі був присутній один без дружини Меган Маркл, яка на той час була вагітна дочкою Лілібет і залишилася вдома в Каліфорнії.

У своїх мемуарах принц Гаррі згадує особливо серйозну сварку зі своїм братом Вільямом, яка дійшла до того, що втрутився їхній батько Чарльз. Він вигукнув: "Досить!" і продовжив несамовитими словами: "Будь ласка, хлопчики, не робіть мої останні роки мукою".

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press
Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Прохолодні стосунки між Гаррі, його братом і батьком, схоже, залишаються невирішеними від моменту того самого емоційно напруженого епізоду, який стався після смерті принца Філіпа.

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