Король Чарльз зворушливо віддав шану своїй матері королеві Єлизаветі II: що зробив монарх

Король Чарльз віддав зворушливу данину пам'яті своєї покійної матері королеві Єлизаветі II під час параду Trooping the Colour 2024 року.

Монарх взяв участь у параді кінної гвардії в центрі Лондона в суботу та у супроводі своєї дружини королеви Камілли проїхав через Вайтголл з Букінгемського палацу, перш ніж віддати честь та проінспектувати війська Домашньої дивізії та королівські війська.

Король Чарльз III та королева Камілла на параді Trooping the Colour 2024 / Фото: Getty Images

Традиційно Чарльз приїжджав на парад верхи на коні, але лікарі порадили королю їхати в кареті, щоб не чинити надмірного тиску на своє тіло, оскільки він продовжує лікуватися від раку.

Монарх прислухався до порад і вирішив вирушити на церемонію на шотландській державній кареті, віддавши цим самим вибором шану покійній королеві Єлизаветі II.

Король Чарльз III на параді Trooping the Colour 2024 / Фото: Getty Images

Справа в тому, що, коли Її Величність Єлизавета II востаннє інспектувала війська на параді 2019 року, вона також їхала у цій кареті, згадує express.co.uk. Після 2019 року два паради 2020 та 2021 років пройшли у більш скромному форматі через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Королева Єлизавета II на параді Trooping the Colour 2019 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього року Чарльз вдруге постав на параді Trooping the Colour як монарх. Його підтримувала родина, яка згуртувалася навколо короля на балконі.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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