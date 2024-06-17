Король Чарльз зворушливо віддав шану своїй матері королеві Єлизаветі II: що зробив монарх

Король Чарльз віддав зворушливу данину пам'яті своєї покійної матері королеві Єлизаветі II під час параду Trooping the Colour 2024 року.
Монарх взяв участь у параді кінної гвардії в центрі Лондона в суботу та у супроводі своєї дружини королеви Камілли проїхав через Вайтголл з Букінгемського палацу, перш ніж віддати честь та проінспектувати війська Домашньої дивізії та королівські війська.
Традиційно Чарльз приїжджав на парад верхи на коні, але лікарі порадили королю їхати в кареті, щоб не чинити надмірного тиску на своє тіло, оскільки він продовжує лікуватися від раку.
Монарх прислухався до порад і вирішив вирушити на церемонію на шотландській державній кареті, віддавши цим самим вибором шану покійній королеві Єлизаветі II.
Справа в тому, що, коли Її Величність Єлизавета II востаннє інспектувала війська на параді 2019 року, вона також їхала у цій кареті, згадує express.co.uk. Після 2019 року два паради 2020 та 2021 років пройшли у більш скромному форматі через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, що цього року Чарльз вдруге постав на параді Trooping the Colour як монарх. Його підтримувала родина, яка згуртувалася навколо короля на балконі.
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