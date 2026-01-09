ТСН у соціальних мережах

Король Філіп і королева Матильда показали, як їхню резиденцію замело снігом

Бельгійська королівська родина поділилася фотографіями свого засніженого замку Лакен.

Замок Лакен

Замок Лакен / © Instagram Бельгійської королівської родини

Замок Лакен — це резиденція бельгійської королівської родини у районі Лакен, що на півночі бельгійської столиці Брюсселя.

Замок розташований у великому приватному парку, який називається Королівським володінням Лакен. Палац був збудований між 1782-м і 1784 роками для губернаторів Габсбурзьких Нідерландів і спочатку називався палацом Шененберг.

Замок Лакен / © Instagram Бельгійської королівської родини

Замок Лакен / © Instagram Бельгійської королівської родини

Замок Лакен не варто плутати з Королівським палацом Брюсселя, розташованим у центрі міста, який є офіційним палацом (а не резиденцією) короля Бельгії Філіпа та з якого ведуться державні справи.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Через те, що у Брюсселі випав сніг, король Філіп і королева Матильда поділилися барвистими фото засніженого замку Лакен.

Замок Лакен / © Instagram Бельгійської королівської родини

Замок Лакен / © Instagram Бельгійської королівської родини

«Замок Лакен у зимовому диві… ❄️ ☃️», — йдеться у підписі до знімків, опублікованих в Instagram королівської родини.

Нагадаємо, брат покійної принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер показав, який вигляд має його маєток Елторп у снігу.

