Король Філіп і королева Матильда показали, як їхню резиденцію замело снігом
Бельгійська королівська родина поділилася фотографіями свого засніженого замку Лакен.
Замок Лакен — це резиденція бельгійської королівської родини у районі Лакен, що на півночі бельгійської столиці Брюсселя.
Замок розташований у великому приватному парку, який називається Королівським володінням Лакен. Палац був збудований між 1782-м і 1784 роками для губернаторів Габсбурзьких Нідерландів і спочатку називався палацом Шененберг.
Замок Лакен не варто плутати з Королівським палацом Брюсселя, розташованим у центрі міста, який є офіційним палацом (а не резиденцією) короля Бельгії Філіпа та з якого ведуться державні справи.
Через те, що у Брюсселі випав сніг, король Філіп і королева Матильда поділилися барвистими фото засніженого замку Лакен.
«Замок Лакен у зимовому диві… ❄️ ☃️», — йдеться у підписі до знімків, опублікованих в Instagram королівської родини.
Нагадаємо, брат покійної принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер показав, який вигляд має його маєток Елторп у снігу.