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Король Філіп прийняв на аудієнції президента Зеленського: палац поділився знімками

Король Філіп прийняв на аудієнції президента Зеленського: палац поділився знімками

Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп / Фото: Instagram Бельгійської королівської родини

Король Бельгії Філіп зустрівся з президентом України.

На жаль, на зустрічі в Королівському палаці у Брюсселі не була присутня дружина короля – королева Матильда. Король був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та салатову краватку у яскравий принт.

Президент Зеленський був у чорному світшоті з Гербом України на грудях та у штанах-карго у стилі мілітарі, які носив раніше на аудієнції у іспанських короля Філіпа VI та королеви Летиції.

Згідно з інформацією королівського сайту, жодних подробиць аудієнції не розголошується, а в Instagram поділилися лише кількома світлинами.

(гортайте фото праворуч)

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