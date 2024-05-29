Король Філіп прийняв на аудієнції президента Зеленського: палац поділився знімками

На жаль, на зустрічі в Королівському палаці у Брюсселі не була присутня дружина короля – королева Матильда. Король був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та салатову краватку у яскравий принт.

Президент Зеленський був у чорному світшоті з Гербом України на грудях та у штанах-карго у стилі мілітарі, які носив раніше на аудієнції у іспанських короля Філіпа VI та королеви Летиції.

Згідно з інформацією королівського сайту, жодних подробиць аудієнції не розголошується, а в Instagram поділилися лише кількома світлинами.

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