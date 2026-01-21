Король Філіп VI і королева Летиція відвідали лікарню в регіоні, де сталася моторошна залізнична аварія

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Їхні королівські Величності прибули вчора до Андалусії, де нещодавно сталася страшна залізнична катастрофа, в якій зіткнулися два швидкісні поїзди.

Сьогодні в Іспанії розпочалася триденна жалоба за жертвами аварії.

Королева Летиція і король Філіп VI тільки-но повернулися з Греції, де днями в Афінах відбувся похорон тітки короля — принцеси Ірен Грецької. Королівському подружжю довелося скоротити сімейні траурні заходи через катастрофу, що сталася в країні.

