Суспільство
99
1 хв

Король Філіп VI і королева Летиція відвідали лікарню в регіоні, де сталася моторошна залізнична аварія

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали університетську лікарню Рейна Софія після зіткнення поїздів в Адамузі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Їхні королівські Величності прибули вчора до Андалусії, де нещодавно сталася страшна залізнична катастрофа, в якій зіткнулися два швидкісні поїзди.

Сьогодні в Іспанії розпочалася триденна жалоба за жертвами аварії.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI тільки-но повернулися з Греції, де днями в Афінах відбувся похорон тітки короля — принцеси Ірен Грецької. Королівському подружжю довелося скоротити сімейні траурні заходи через катастрофу, що сталася в країні.

Король Філіп VI, королева Летиція і принц Павлос в Афінах / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і принц Павлос в Афінах / © Getty Images

99
