Король Філіп VI та королева Летиція зустрілися з працівниками служби екстреної допомоги

Король Філіп VI та королева Летиція зустрілися з працівниками служби екстреної допомоги

Королева Летиція та король Філіп відвідали разом захід.

Королева Іспанії Летиція прибула разом із чоловіком королем Філіпом VI на захід, присвячений 30-річчю створення Самурського цивільного захисту у Палаці Сібелес.

Подружжя відвідало штабквартиру мерії Мадрида у вівторок. Королева була одягнена в блакитну спідницю-олівець із поясом та чорний топ із довгими рукавами.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Королівська пара була помічена в турі містом, де зустрічалася з працівниками служби екстреної допомоги і дізнавалася, як програма розвивалася з роками.

Самур-Громадянська Охорона відповідає абревіатурі САМУР, Муніципальна служба аварійно-рятувальної допомоги. Це муніципальна служба невідкладної та невідкладної медичної допомоги, яка надає свої послуги у місті Мадрид.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Однією з його основних цілей є навчання громадянськості, щоб допомогти людям розпізнати невідкладну медичну допомогу, а також навчання інших постачальників медичних послуг діям у надзвичайних ситуаціях.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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