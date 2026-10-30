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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Філіп VI та королева Летиція відвідали постраждалих у залізничній катастрофі в Іспанії

На тлі національної скорботи іспанська королівська родина не залишилася осторонь трагедії, яка сколихнула країну. Королівське подружжя продемонструвало підтримку постраждалим та їхнім близьким, розділивши з ними біль і переживання у важкий час.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція одягнені в чорне й помітно стривожені приїхали до університетської лікарні Толедо, щоб провідати постраждалих, дізнатися про стан їхнього здоров’я та особисто висловити підтримку як самим потерпілим, так і їхнім рідним.

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король і королева провели в лікарні близько півтори години. Вийшовши з будівлі, Філіп поспілкувався з журналістами, які чекали на нього, наголосивши на необхідності з’ясувати причини трагедії та вжити всіх заходів, щоб подібне більше не повторилося.

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Трагічна аварія сталася 28 жовтня на швидкісній залізничній лінії Мадрид — Севілья. Поїзд AVE зіткнувся з нерухомим швидкісним поїздом Iryo. За наявною інформацією, унаслідок катастрофи загинули щонайменше 74 людини, ще понад 100 отримали поранення. До лікарень доправили 58 постраждалих, 15 із них перебувають у тяжкому стані.

Смертельна аварія поїздів в Іспанії / © Associated Press

Смертельна аварія поїздів в Іспанії / © Associated Press

Смертельна аварія поїздів в Іспанії / © Associated Press

Смертельна аварія поїздів в Іспанії / © Associated Press

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