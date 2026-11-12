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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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208
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1 хв

Король Філіп VI та королева Летиція з'явилися на робочій зустрічі у схожих образах

Король Філіп VI та королева Летиція головували на засіданні Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуела.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

У четвер король і королева відвідали робочу зустріч Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони, де покровителі, відповідальні за різні робочі групи, розглянули діяльність установи і зосередилися на підготовці до наступного вручення премії.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Зустріч надала можливість обговорити як результати попереднього заходу, так і напрямки роботи та проєкти, що визначать майбутнє. А фотографіями поділилися на сторінці королівської родини у Instagram.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція одягла сірий штанний костюм від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів. Двобортний блейзер відрізняється гострими лацканами, обтягнутими тканиною ґудзиками та накладними кишенями.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція доповнила його бордовим светром із високим коміром, який створює контраст із вбранням, та чорними лоферами на підборах. Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж з акцентом на очі, а також доповнила лук золотими сережками.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Її чоловік король Філіп VI був також у класичному сірому костюмі та блакитній сорочці, а бордову краватку підібрав в тон светра його дружини Летиції. Королівське подружжя мало дуже гармонійний вигляд на цьому світському заході.

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