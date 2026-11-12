Король Філіп VI та королева Летиція з'явилися на робочій зустрічі у схожих образах

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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У четвер король і королева відвідали робочу зустріч Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони, де покровителі, відповідальні за різні робочі групи, розглянули діяльність установи і зосередилися на підготовці до наступного вручення премії.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Зустріч надала можливість обговорити як результати попереднього заходу, так і напрямки роботи та проєкти, що визначать майбутнє. А фотографіями поділилися на сторінці королівської родини у Instagram.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція одягла сірий штанний костюм від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів. Двобортний блейзер відрізняється гострими лацканами, обтягнутими тканиною ґудзиками та накладними кишенями.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція доповнила його бордовим светром із високим коміром, який створює контраст із вбранням, та чорними лоферами на підборах. Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж з акцентом на очі, а також доповнила лук золотими сережками.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Її чоловік король Філіп VI був також у класичному сірому костюмі та блакитній сорочці, а бордову краватку підібрав в тон светра його дружини Летиції. Королівське подружжя мало дуже гармонійний вигляд на цьому світському заході.

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