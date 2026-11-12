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Король Філіп VI та королева Летиція з'явилися на робочій зустрічі у схожих образах
Король Філіп VI та королева Летиція головували на засіданні Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуела.
У четвер король і королева відвідали робочу зустріч Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони, де покровителі, відповідальні за різні робочі групи, розглянули діяльність установи і зосередилися на підготовці до наступного вручення премії.
Зустріч надала можливість обговорити як результати попереднього заходу, так і напрямки роботи та проєкти, що визначать майбутнє. А фотографіями поділилися на сторінці королівської родини у Instagram.
Королева Летиція одягла сірий штанний костюм від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів. Двобортний блейзер відрізняється гострими лацканами, обтягнутими тканиною ґудзиками та накладними кишенями.
Королева Летиція доповнила його бордовим светром із високим коміром, який створює контраст із вбранням, та чорними лоферами на підборах. Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж з акцентом на очі, а також доповнила лук золотими сережками.
Її чоловік король Філіп VI був також у класичному сірому костюмі та блакитній сорочці, а бордову краватку підібрав в тон светра його дружини Летиції. Королівське подружжя мало дуже гармонійний вигляд на цьому світському заході.