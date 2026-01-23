ТСН у соціальних мережах

42
1 хв

Король Філіп VI у фраку, а королева Летиція в оксамитовій сукні: іспанська монарша пара влаштувала прийом у палаці

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали щорічний прийом для акредитованого в Іспанії дипломатичного корпусу з нагоди Нового року в Королівському палаці в Мадриді.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Дипломатичний корпус Іспанії складається зі 126 посольств, розташованих у країні, та майже 800 консульств, 153 кадрових та понад 600 почесних.

Король і королева влаштували прийом для всіх їх, на ньому Летиція з’явилася в гарній оксамитовій синій сукні від іспанського бренду Felipe Varela та сережках-висячках із сапфірами. А король Філіп VI одягнув краватку того самого відтінку, що й сукня його дружини, підібравши її до чорного фраку, сірих смугастих штанів, жилету та білої сорочки.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Образи королівського подружжя були досить стриманими, все ж таки Іспанія переживає жалобу після жахливої залізничної катастрофи в Адамузі. Подружжя відвідувало місце катастрофи та висловлювало співчуття всім постраждалим та сім’ям загиблих.

