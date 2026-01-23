- Дата публікації
-
Суспільство
- 42
- 1 хв
Король Філіп VI у фраку, а королева Летиція в оксамитовій сукні: іспанська монарша пара влаштувала прийом у палаці
Король Філіп VI та королева Летиція відвідали щорічний прийом для акредитованого в Іспанії дипломатичного корпусу з нагоди Нового року в Королівському палаці в Мадриді.
Дипломатичний корпус Іспанії складається зі 126 посольств, розташованих у країні, та майже 800 консульств, 153 кадрових та понад 600 почесних.
Король і королева влаштували прийом для всіх їх, на ньому Летиція з’явилася в гарній оксамитовій синій сукні від іспанського бренду Felipe Varela та сережках-висячках із сапфірами. А король Філіп VI одягнув краватку того самого відтінку, що й сукня його дружини, підібравши її до чорного фраку, сірих смугастих штанів, жилету та білої сорочки.
Образи королівського подружжя були досить стриманими, все ж таки Іспанія переживає жалобу після жахливої залізничної катастрофи в Адамузі. Подружжя відвідувало місце катастрофи та висловлювало співчуття всім постраждалим та сім’ям загиблих.