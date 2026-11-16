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Король Філіп VI у картатому піджаку, а інфанта Софія в плащі та з контрастним шарфом: батько та дочка сходили на футбол
Король Іспанії Філіп VI та його молодша дочка інфанта Софія були присутні на матчі групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 між збірними Іспанії та Англії на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.
Король Філіп VI та інфанта Софія насолодилися одним із своїх головних захоплень — футболом. Цієї неділі монарх та його молодша дочка вирушили на стадіон «Метрополітано» у Мадриді, щоб підтримати збірну Іспанії у матчі Ліги націй УЄФА проти Англії.
Батько та дочка прибули на стадіон за кілька хвилин до початку матчу. Увійшовши до королівської ложі, їх зустріли бурхливими оплесками вболівальників, які вітали їх усмішками і помахами рук, як це зазвичай буває під час їхніх спільних виходів у світ.
Король обрав для виходу класичний однобортний картатий піджак темно-синього кольору зі скошеною додатковою кишенею, світло-блакитну класичну сорочку та яскраво-червону шовкову краватку з дрібним текстурним візерунком. Він також був у темно-сірих класичних штанях. Монарх перебував у чудовому настрої і усміхався, махаючи публіці рукою.
19-річна інфанта Софія була у бежевому класичному тренчі, який доповнила контрастним червоним шарфом, недбало обмотаним навколо шиї. Довге русяве волосся її було залишене розпущеним на прямий проділ, макіяж виконаний у природних тонах з акцентом на губи ягідно-рожевого відтінку.
Нагадаємо, два тижні тому ми показували, як принц Вільям із сином Джорджем з'явився на футбольному матчі у Барселоні.