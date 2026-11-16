Король Філіп VI у картатому піджаку, а інфанта Софія в плащі та з контрастним шарфом: батько та дочка сходили на футбол

Король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Реклама

Король Філіп VI та інфанта Софія насолодилися одним із своїх головних захоплень — футболом. Цієї неділі монарх та його молодша дочка вирушили на стадіон «Метрополітано» у Мадриді, щоб підтримати збірну Іспанії у матчі Ліги націй УЄФА проти Англії.

Батько та дочка прибули на стадіон за кілька хвилин до початку матчу. Увійшовши до королівської ложі, їх зустріли бурхливими оплесками вболівальників, які вітали їх усмішками і помахами рук, як це зазвичай буває під час їхніх спільних виходів у світ.

Реклама

Король Філіп VI і інфанта Софія / © Getty Images

Король обрав для виходу класичний однобортний картатий піджак темно-синього кольору зі скошеною додатковою кишенею, світло-блакитну класичну сорочку та яскраво-червону шовкову краватку з дрібним текстурним візерунком. Він також був у темно-сірих класичних штанях. Монарх перебував у чудовому настрої і усміхався, махаючи публіці рукою.

Реклама

19-річна інфанта Софія була у бежевому класичному тренчі, який доповнила контрастним червоним шарфом, недбало обмотаним навколо шиї. Довге русяве волосся її було залишене розпущеним на прямий проділ, макіяж виконаний у природних тонах з акцентом на губи ягідно-рожевого відтінку.

Король Філіп VI і інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, два тижні тому ми показували, як принц Вільям із сином Джорджем з'явився на футбольному матчі у Барселоні.

Новини партнерів

Новини партнерів