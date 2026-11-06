Король Філіп VI в елегантному костюмі зустрівся з президентом Зеленським у палаці Сарсуела

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Associated Press

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Аудієнція відбулася в королівській резиденції Сарсуела під час якої Зеленський висловив співчуття Його Величності та всьому іспанському народу у зв'язку зі зіткненням поїздів 28 жовтня до Толедо, де загинуло близько 70 людей та ще більше 100 було поранено.

Раніше король Філіп VI та королева Летиція відвідали постраждалих внаслідок залізничної катастрофи в Іспанії. На тлі національної жалоби іспанська королівська родина не залишилася осторонь трагедії, яка вразила країну.

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Король Філіп VI вітає президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Маргариту Роблес у Мадриді / © Associated Press

Зеленський подякував Іспанії за всю допомогу, яку ця країна надає нашим людям, та висловив подяку монарху за його особисту підтримку.

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Володимир Зеленський розповів про наслідки щоденних російських ударів по українських містах та громадах. Глава держави наголосив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з посиленням протиповітряної оборони та розраховує на підтримку з боку Іспанії додатковими ракетами для систем ППО.

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Associated Press

Традиційно Зеленський був одягнений у чорний не класичний костюм і взутий у черевики. А король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм, білу смугасту сорочку і темно-синю краватку в дрібний принт.

Цього ж дня, нагадаємо, королева Летиція головувала на зустрічі з компаньйонами іберо-американських лідерів у Королівському палаці Ель-Пардо в Мадриді, де також був присутній і Зеленський.

Королева Летиція / © Getty Images

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