Король Філіп VI вдарив дружину Летицію на публіці: відео стало вірусним

Це сталося, коли монарх та його дружина відвідували церемонію премії "Планета 2024" у Барселоні.

Король Філіпп VI та королева Летиція були присутні на церемонії Planeta Awards — престижної нагороди, яку присуджують письменникам. Летиція приїхала на церемонію у приголомшливій сукні від Carolina Herrera і сяяла, але один епізод привернув увагу публіки.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Під час церемонії нагородження король, королева та інші гості насолоджувалися вишуканою вечерею, під час якої король Філіп VI ляснув свою дружину рукою по її руці, коли Летиція взяла ножа, щоб розрізати торт, пише royalfamily.news.

Іспанський журналіст та письменник Серхіо С. Фанхуль, який також був присутній на церемонії нагородження, прояснив інцидент. У своїх соціальних мережах він повідомив, що торт, про який йдеться, було зроблено з картону і було подано на стіл лише як прикрасу. Справжнім сюрпризом було те, що кожному гостю подали мініторт в окремій тарілці. Таким чином жест короля не був спрямований на те, щоб перешкодити королеві насолодитися десертом, а на те, щоб вона не зламала прикрасу, яка була неїстівною.

Me interesa mucho saber su opinión ¿qué veis en este vídeo de noche en los Premios Planeta?

Los protagonistas son en el centro, la reina Letizia, a su izquierda Crehueras і su derecha Felipe VI.

pic.twitter.com/cam94eGP8a — David Insua (@SoyDavidInsua) October 16, 2024

Цей інцидент, крім коментарів та критики, відображає важливість протоколу в королівській сфері та те, як невеликі моменти спонтанності можуть стати темою для обговорення у соцмережах.

Нагадаємо, вчора королева Летиція відвідала діловий захід у Мадриді, де з'явилася у стильному штанному костюмі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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