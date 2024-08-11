Король Філіп VI їсть все, а його дружина ні: кулінарні уподобання королеви Летиції

Пепа досягла вражаючих успіхів у кар'єрі, про що вона тепер розповідає у своїй першій книжці "Un puchero de verdades", де вона докладно описує те, як насправді готують її кулінарні шедеври, та розкриває деякі секрети своїх уславлених гостей.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Серед найвидатніших відвідувачів El Qüenco de Pepa — король Філіп та королева Летиція, а також мама короля — королева Софія.

"Королева Летиція зазвичай замовляє смажену рибу та овочі", — пояснює Пепа, додаючи цікаву деталь: "Але ніколи десерти, тут вона не їла солодкого", — пише royalfamily.news. Не секрет, що королева Летиція сувора у своєму харчуванні, приділяючи особливу увагу тому, що споживає вона та її сім'я. А ось її чоловік король Філіп VI набагато спокійніший у своїх уподобаннях у їжі: "Філіп VI їстиме все, що ви йому запропонуєте", — каже шеф.

Шефкухарка згадує, як обслуговувала Філіпа, коли той був ще принцом, і зараз, коли він став монархом, і підкреслює його доброзичливий і лагідний характер.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Під час літньої відпустки в Пальма-де-Майорці щороку в серпні королівська родина традиційно обідає разом, з року в рік відвідуючи один і той самий ресторан Mia. В інших випадках королева Летиція не дуже любить їсти в публічних місцях, а її чоловік, опинившись десь у ресторані з друзями, дозволяє собі більше різних страв, що різко констатує з тим, що їсть монарх, коли поряд його дружина.

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