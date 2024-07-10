Король Фредерік та королева Мері повторили жест, який роблять Кейт та Вільям на публіці

Король Данії Фредерік Х та його дружина королева Мері приїхали до міста Граастен на літні канікули у свій сімейний літній замок. Пару радісно зустрічав натовп і тому вони трохи пройшлися містом, щоб привітати присутніх. Однак під час цієї прогулянки король і королева зробили те, що роблять принц Вільям та його дружина принцеса Кейт – Фредерік поклав руку на поперек Мері, обійнявши її.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Потім пару помітили, коли обидва обійняли одне одного подібним чином. Як і британського принца з принцесою, короля і королеву Данії не помітити, коли вони тримаються за руки, тому вони роблять такий зворушливий жест.

Нам здається, що це досить романтичний, тонко і шанобливо. Також цей жест показує, що вони надають підтримку та турботу одне одному у моменти, коли за ними спостерігає весь світ.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Кейт та Вільяма також неодноразово так фотографували.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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