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Король Фредерік та королева Мері повторили жест, який роблять Кейт та Вільям на публіці

Король Фредерік та королева Мері повторили жест, який роблять Кейт та Вільям на публіці

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Подружжя знайшли спосіб виявляти любов і турботу публічно. У цьому їм допоміг простий жест.

Король Данії Фредерік Х та його дружина королева Мері приїхали до міста Граастен на літні канікули у свій сімейний літній замок. Пару радісно зустрічав натовп і тому вони трохи пройшлися містом, щоб привітати присутніх. Однак під час цієї прогулянки король і королева зробили те, що роблять принц Вільям та його дружина принцеса Кейт – Фредерік поклав руку на поперек Мері, обійнявши її.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Потім пару помітили, коли обидва обійняли одне одного подібним чином. Як і британського принца з принцесою, короля і королеву Данії не помітити, коли вони тримаються за руки, тому вони роблять такий зворушливий жест.

Нам здається, що це досить романтичний, тонко і шанобливо. Також цей жест показує, що вони надають підтримку та турботу одне одному у моменти, коли за ними спостерігає весь світ.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Кейт та Вільяма також неодноразово так фотографували.

Кейт та Вільям / © Getty Images
Кейт та Вільям / Фото: Getty Images
Кейт та Вільям / © Getty Images
Кейт та Вільям / Фото: Getty Images
Кейт та Вільям / © Getty Images
Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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