Король Фредерік та королева Мері повторили жест, який роблять Кейт та Вільям на публіці

Подружжя знайшли спосіб виявляти любов і турботу публічно. У цьому їм допоміг простий жест.
Король Данії Фредерік Х та його дружина королева Мері приїхали до міста Граастен на літні канікули у свій сімейний літній замок. Пару радісно зустрічав натовп і тому вони трохи пройшлися містом, щоб привітати присутніх. Однак під час цієї прогулянки король і королева зробили те, що роблять принц Вільям та його дружина принцеса Кейт – Фредерік поклав руку на поперек Мері, обійнявши її.
Потім пару помітили, коли обидва обійняли одне одного подібним чином. Як і британського принца з принцесою, короля і королеву Данії не помітити, коли вони тримаються за руки, тому вони роблять такий зворушливий жест.
Нам здається, що це досить романтичний, тонко і шанобливо. Також цей жест показує, що вони надають підтримку та турботу одне одному у моменти, коли за ними спостерігає весь світ.
Кейт та Вільяма також неодноразово так фотографували.
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