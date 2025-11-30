ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Король Фредерік X і королева Мері поділилися першим святковим фото

Данська королівська родина зустріла першу неділю Адвента і запалила першу свічку з чотирьох.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X і королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері

На знімку, яким поділилися король і королева, Мері запалює першу свічку на вінку Адвента. Королева одягнена в темну сорочку, її волосся розпущене, на обличчі легкий макіяж та окуляри. Король Фредерік X у смугастій сорочці та піджаку зверху, монарх усміхається дивлячись, як його дружина запалює велику червону свічку.

«Щасливої першої неділі Адвента 🕯️», — написали король та королева у підписі до фото.

Король Фредерік X і королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері

Варто зазначити, що Данія на практиці є відносно нерелігійною країною, і Адвент відзначається радше як культурна традиція.

Нагадаємо, раніше ми показували, як князь Монако Альбер, його дружина Шарлін і двоє дітей запалили ялинку в Монако і поділилися гарним відео.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie