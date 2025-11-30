- Дата публікації
Король Фредерік X і королева Мері поділилися першим святковим фото
Данська королівська родина зустріла першу неділю Адвента і запалила першу свічку з чотирьох.
На знімку, яким поділилися король і королева, Мері запалює першу свічку на вінку Адвента. Королева одягнена в темну сорочку, її волосся розпущене, на обличчі легкий макіяж та окуляри. Король Фредерік X у смугастій сорочці та піджаку зверху, монарх усміхається дивлячись, як його дружина запалює велику червону свічку.
«Щасливої першої неділі Адвента 🕯️», — написали король та королева у підписі до фото.
Варто зазначити, що Данія на практиці є відносно нерелігійною країною, і Адвент відзначається радше як культурна традиція.
