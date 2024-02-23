Король Фредерік X взяв участь у спеціальній службі на честь річниці вторгнення Росії до України

Король Данії Фредерік X прибув до церкви Голмен у Копенгагені, щоб взяти участь у службі миру на згадку про вторгнення Росії до України.

Його королівська Величність прибув на службу один без своєї дружини королеви Мері. Король був у темно-синьому костюмі, жилеті і в блакитній сорочці і одягнув бордову краватку в дрібний квітковий принт.

Король Фредерік X / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася до України 24 лютого 2022 року. Зараз у Данії зареєстровано трохи більше 30 тисяч українців, які виїхали після лютого 2022 року. У країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям посвідку на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами притулку.

Король Фредерік X / Фото: Getty Images

Фредерік X став новим королем Данії 14 січня 2024 року після зречення трону його 83-річної матері королеви Маргрете II.

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