Король Гаральд V більше не може виконувати всі королівські обов'язки: у чому причина

87-річний монарх, який раніше заявляв, що всупереч проблемам зі здоров'ям не має наміру зрікатися престолу на користь сина – кронпринца Гокона, тепер повідомив, що скорочує деякі королівські обов'язки.

22 квітня Норвезький королівський будинок оголосив: "Король у майбутньому внесе корективи до своєї програми з урахуванням свого віку. Це спричинить постійне скорочення числа та масштабів заходів, у яких бере участь король", — йдеться у заяві придворних, повідомляє Reuters.

"Практичних заходів буде також вжито в рамках його офіційної діяльності", — продовжили у відомстві. Жодної додаткової інформації про те, який вигляд можуть мати офіційні коригування, надано не було.

Новина з'явилася того ж дня, коли закінчилася двотижнева відпустка короля через хворобу. У його розкладі було зазначено кілька аудієнцій, запланованих на 22 квітня, та ще кілька зустрічей у календарі на 25 квітня.

Новина про скорочення королівських обов'язків короля Гаральда пішла за вихором подій, що почалися, коли він захворів під час приватної поїздки до Малайзії у лютому. Король, можливо, вилетів за кордон, щоб відсвяткувати свій день народження, оскільки 21 лютого йому виповнилося 87 років.

А 2 березня оголосили, що королю Гаральду встановили тимчасовий кардіостимулятор у лікарні Султанах Маліха "через низьку частоту серцевих скорочень" і, коли це буде можливо, його доставлять додому до Норвегії за медичними показаннями. Наступного дня монарх разом зі своєю дружиною, королевою Сонею, був доставлений додому до Норвегії.

Король Гаральд V та його син кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Норвезький королівський будинок також підтвердив 3 березня, що спадковий принц Гокон, єдиний син і спадкоємець короля, буде виконувати функції регента і приймати на себе конституційні обов'язки свого батька протягом наступних двох тижнів.

12 березня королю Гаральду встановили постійний кардіостимулятор і він кілька днів залишався в лікарні Осло. Через два дні йому дозволили повернутися додому, і було підтверджено, що він продовжить свою робочу відпустку до 22 квітня.

Королева Соня та король Гаральд V / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували, яким було весілля королеви Соні та короля Гаральда 1968 року.

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